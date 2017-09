Actualidade

O líder da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), Abel Chivukuvuku, prescindiu de ser deputado na IV legislatura e anunciou hoje que se vai concentrar na direção daquela formação política, preparando as eleições gerais de 2022.

Abel Chivukuvuku liderou a lista da CASA-CE às eleições gerais angolanas de 23 de agosto, pelo círculo nacional, ato eleitoral do qual saiu vencedor, com 61% dos votos, o MPLA, partido no poder em Angola desde 1975.

O líder daquela coligação, a terceira força política mais votada em agosto, foi o único dos 220 deputados eleitos (círculos nacional e provinciais) que não tomou posse hoje, na reunião constitutiva da IV Legislatura (2017 - 2022), tendo apresentado uma justificação para a sua ausência.