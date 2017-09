Catalunha

O responsável pelos assuntos externos do Governo regional catalão defendeu hoje em Bruxelas que o parlamento daquela região espanhola deverá aprovar uma declaração de independência 48 horas depois de publicado o resultado do referendo, se o "sim" ganhar.

Se o resultado do referendo de domingo for uma vitória do "não" à independência, "demitir-nos-emos e convocaremos eleições regionais", mas se o "sim" ganhar, 48 horas depois da publicação dos resultados o "parlamento catalão aprovará uma declaração de independência", disse Raúl Romeva citado pela agência EFE.

O responsável do executivo catalão deu uma conferência de imprensa em Bruxelas para explicar a posição da Generalitat (governo regional) em relação ao referendo de autodeterminação convocado para 01 de outubro e considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional espanhol.