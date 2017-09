Actualidade

A Comissão Europeia vai propor uma reforma do IVA que permita reduzir em 80% o montante que os Estados-membros perdem anualmente em receitas com o imposto, um valor que ultrapassou os 150.000 milhões de euros em 2015.

A Comissão Europeia divulgou hoje um estudo sobre o 'desvio do IVA' (a diferença entre as receitas do Imposto sobre o Valor Acrescentado esperadas e o montante efetivamente cobrado), concluindo que em 2015 os países da União Europeia perderam um total de 151.500 milhões de euros.

"Vamos propor em breve uma reforma das regras que regem o IVA nas vendas transfronteiriças, a qual contribuirá para reduzir em 80% a fraude transfronteiras em matéria de IVA e recuperar esse dinheiro, tão necessário para os cofres estatais", afirmou o Comissáro Europeu com a pasta dos Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici.