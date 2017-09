Actualidade

O treinador do Olhanense, Bruno Saraiva, disse hoje que a sua equipa, do Campeonato de Portugal, vai poder mostrar o seu "real valor" no confronto com o Benfica, da terceira ronda da Taça de Portugal de futebol.

"Sobretudo, é uma boa oportunidade para os atletas mostrarem a sua qualidade e o seu real valor, uma vez que no campeonato em que competimos a notoriedade é muito mais reduzida", disse o técnico, em declarações à Agência Lusa.

O sorteio da terceira ronda da competição destinou a visita do Benfica ao terreno do Olhanense, que partilha a liderança da Série E do Campeonato de Portugal com o Casa Pia, somando três vitórias e um empate em quatro jogos.