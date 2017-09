Pedrógão Grande

O Conselho de Gestão do Fundo Revita decidiu atribuir subsídios a 363 produtores afetados pelo incêndio que começou em junho em Pedrógão Grande, num total de 812 mil euros de apoio concedidos, informou hoje a entidade.

A deliberação visa apoiar produtores agrícolas afetados pelo incêndio de junho nos concelhos de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, explicou o Fundo Revita, numa comunicação publicada hoje no seu 'site'.

De acordo com a entidade, "foram concedidos apoios no valor total de 812.712,30 euros, tendo em vista a recuperação da atividade dos produtores agrícolas e da agricultura de subsistência, cobrindo por esta via os agricultores que sofreram prejuízos superiores a 1.053 euros e inferiores a 5.000 euros".