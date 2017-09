Actualidade

O FC Porto visita o Lusitano de Évora na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol e Fernando Gomes, representante dos 'dragões' no sorteio, expressou a satisfação por reencontrar um emblema que se cruzou nas conquistas portistas.

"Vamos recuperar um jogo da década de 50 e 60, em que dois dos nossos 27 títulos conquistados foram disputados com o Lusitano de Évora. Respeitando todos os adversários, a ambição é um dos pilares da nossa identidade e encaramos todos os jogos para vencer. É com essa abordagem que vamos para a festa, para vencer", disse o dirigente do FC Porto.

No sorteio hoje realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, na qual se definiram os 32 jogos da eliminatória agendada para 15 de outubro, entre os quais o Olhanense-Benfica e o Oleiros-Sporting, esteve também presente o presidente da SAD do clube alentejano, Nuno Rodrigues, que manifestou a sua satisfação por viver a 'festa da Taça' diante de um dos 'grandes'.