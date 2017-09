Autárquicas

Cerca de 9,4 milhões de eleitores são chamados a votar no domingo para as eleições autárquicas para escolher os autarcas de 308 câmaras municipais e de 3.092 freguesias.

Portugal tem 9.412.461 eleitores inscritos que podem votar nas próximas eleições autárquicas, menos do que nas anteriores, em que estavam registados pouco mais de 9,5 milhões.

Esta é a 12.ª vez que os portugueses vão eleger os seus autarcas em 43 anos de democracia.(Atualiza informações ao longo do texto e no título sobre o processo eleitoral, fornecidas pela Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, nomeadamente o número de eleitores e de candidaturas, além de novos dados como o número de mesas de voto e o custo estimado das eleições)