Actualidade

A presidente do CDS-PP defendeu hoje que o não levantamento do segredo de Estado pelo primeiro-ministro que ditou o arquivamento do caso de alegadas escutas pelas secretas será apurado "com muito rigor" no parlamento, recusando fazer julgamento antecipados.

"Não quero estar a julgar antecipadamente sem ouvir as explicações que o senhor primeiro-ministro há de ter certamente, não quero crer que não as tenha de forma sustentada e sólida, porque estamos a falar de uma matéria muitíssimo sensível, hoje em dia até mais sensível do que noutros tempos, em que por exemplo, não tínhamos a ameaça constante do terrorismo", afirmou Assunção Cristas aos jornalistas.

A líder centrista considerou que se trata de uma matéria que terá de ser apurada "com muito rigor em sede parlamentar", a começar pelo debate quinzenal com o primeiro-ministro, António Costa, no dia 04 de outubro, não excluindo outros instrumentos.