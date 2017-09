Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) revelou hoje que as obras do espaço de Xabregas, em Lisboa, que vai receber o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) e seu acervo, vão custar 1,4 milhões de euros.

Num comunicado que surge um dia depois da carta aberta do presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), José Morais Arnaud, ao ministro da Cultura sobre este tema, a DGPC salientou que, "até à transferência definitiva para os armazéns de Xabregas, durante o primeiro semestre de 2018, a arqueologia náutica e subaquática da DGPC ficará instalada no mesmo local onde sempre esteve desde 2010", ou seja, num armazém do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), em Loures.

O comunicado de 15 pontos recorda que o espólio se encontra naquele local desde 2010 e que, "desde junho, os serviços da DGPC já elaboraram o projeto de arquitetura e especialidades para instalação dos serviços de arqueologia náutica e subaquática nos armazéns de Xabregas", tendo sido aberto o "procedimento para a adjudicação da empreitada, que irá decorrer durante o 1.º semestre do ano de 2018".