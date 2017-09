Altice/Media Capital

A presidente executiva da PT/Meo, Cláudia Goya, afirmou hoje que a Altice deposita "total confiança no processo" de avaliação regulatória relativa à compra da Media Capital pelo grupo de telecomunicações.

Na sua primeira intervenção pública, no debate Estado da Nação das Comunicações, no 27.º congresso da APDC, depois de ter assumido o cargo de presidente executiva da empresa, em julho, Cláudia Goya afirmou que a Altice, dona da PT/Meo, "pauta-se em todos os países onde está presente" por ter "uma abordagem de total respeito e confiança no trabalho dos diversos reguladores", aludindo à proposta de compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios.

"Depositamos total confiança no processo que está em curso", salientou a gestora, que ofereceu aos presidentes da NOS, Vodafone Portugal e CTT uma camisola que diz:'fair-play'.