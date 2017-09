Actualidade

Um clérigo muçulmano foi condenado a seis anos e meio de prisão em Inglaterra por apoiar o grupo extremista Estado Islâmico (EI) e incitar ao terrorismo nos seus sermões.

A polícia gravou secretamente, no ano passado, o imã Kamran Hussain, de 40 anos, a proferir sermões em que dizia às crianças que o martírio era melhor que a escola.

A juíza Rebecca Poulet declarou que Hussain pregava "o ódio e a divisão" e que os seus sermões representavam uma "defesa grave e persistente do terrorismo", ao ler hoje a sua sentença no tribunal londrino de Old Bailey.