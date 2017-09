Actualidade

O Vitória de Guimarães caiu hoje para o último lugar do Grupo I da Liga Europa de futebol, ao perder em casa dos turcos do Konyaspor, por 2-1, em jogo da segunda jornada.

O conjunto turco marcou pelo suíço Musa Araz (24 minutos) e pelo bósnio Deni Milosevic (48), com o peruano Paolo Hurtado (74) a reduzir para os vimaranenses, que tinham empatado em casa com o Salzburgo na primeira jornada.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães é último com um ponto, menos dois do que o Konyaspor e do que o Marselha, que perdeu hoje com o Salzburgo (1-0), líder com quatro pontos.