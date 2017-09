OE2017

O primeiro-ministro, António Costa, congratulou-se hoje por o Conselho de Finanças Públicas (CFP), habitualmente mais pessimista que o Governo, agora até ser mais otimista nas previsões de crescimento económico, e desvalorizou os alertas, considerando-os "conselhos banais".

No dia em que o CFP atualizou as suas previsões, apontando agora para um crescimento da economia portuguesa de 2,7% este ano, António Costa, que se encontra em Talin para um jantar informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, disse ter registado "como um facto muito positivo" o Conselho ter revisto em alta as suas previsões, já que as anteriores, em março passado, estimavam um crescimento de 1,7%.

"É não só uma grande aproximação àquilo que são as previsões do Governo, como ultrapassou o otimismo que o Governo tem relativamente às perspetivas de crescimento para este ano. Invertemos as posições: habitualmente era o Governo mais otimista, agora é o CFP mais otimista", comentou.