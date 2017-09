Actualidade

O deputado do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) Julião Mateus Paulo "Dino Matrosse" disse hoje, em Luanda, que a Assembleia Nacional vai continuar a fiscalizar as ações do executivo para a correção do que está mal.

O dirigente do partido no poder em Angola desde 1975, igualmente secretário do Bureau Político do MPLA para as Relações Internacionais, falava à imprensa no fim da reunião constitutiva da IV legislatura da Assembleia Nacional.

Para o deputado da maior bancada parlamentar, nesta legislatura deve ser cumprido o programa da Assembleia Nacional, por todos os deputados eleitos, sem distinção partidária.