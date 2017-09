Actualidade

O primeiro-ministro disse hoje, em Talin, confiar que a formação de um novo Governo na Alemanha não implicará retrocessos nos progressos alcançados na zona euro, e elogiou as posições "muito corajosas" da chanceler Angela Merkel nesta matéria.

Em declarações à imprensa imediatamente antes de participar, na capital da Estónia, num jantar informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia sobre o futuro da UE, António Costa admitiu esperar com particular expectativa "o que a senhora Merkel pode hoje dizer", depois de ter sido reeleita no domingo passado para um quarto mandato como chanceler da Alemanha, embora fragilizada (a "sua" CDU obteve o pior resultado de sempre).

Apontando que, na discussão de hoje à noite, Portugal vai reafirmar que a grande prioridade deve ser a consolidação e aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM), o primeiro-ministro sustentou que, "para isso, é absolutamente essencial dar prioridade à convergência, económica e social, entre as diferentes economias" e notou que o processo tem avançado: "Hoje estamos mais perto do que estivemos no passado", disse.