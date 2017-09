Actualidade

O tribunal do Rio de Janeiro aceitou o pedido de adiamento da assembleia de credores da Oi para o dia 23 de outubro, em primeira convocatória, e o dia 27 de novembro, para segunda convocatória, foi hoje anunciado.

Segundo a Oi, empresa onde a portuguesa Pharol é acionista de referência, "o Juízo da Recuperação Judicial deferiu o pedido da companhia, determinando o adiamento da AGC [Assembleia Geral de Credores] para as referidas datas".

A operadora de telecomunicações brasileira anunciou hoje que pediu o adiamento da assembleia de credores "para o dia 23 de outubro, em primeira convocação, e dia 27 de novembro, em segunda convocação, tendo por fundamentos fatores negociais visando a aprovação do plano e procedimentais relacionados" com a assembleia, "que podem acarretar em alterações no sistema de votação".