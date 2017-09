Actualidade

O presidente da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), João Cadete, disse hoje que o regulador vai "começar a publicar regularmente" dados sobre as más práticas no setor das telecomunicações a partir da análise das reclamações.

"Vamos começar a publicar regularmente indicadores sobre as más práticas" no setor das telecomunicações, com base nas reclamações recebidas, afirmou João Cadete de Matos, na sua primeira intervenção no 27.º congresso da APDC, que hoje terminou em Lisboa.

Para o presidente da regulação, é preciso "perceber de onde vem o problema", já que as as telecomunicações são o setor "com mais reclamações", o que considerou ser algo que o "intriga", uma vez que é o setor com indicador de desenvolvimento positivo.