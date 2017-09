Actualidade

O Sporting de Braga somou hoje o segundo triunfo no Grupo C da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa o Basaksehir, por 2-1, na segunda jornada, num encontro decidido por Fransérgio aos 89 minutos.

O egípcio Ahmed Hassan colocou os bracarenses em vantagem aos 26 minutos, mas dois minutos depois o experiente turco Emre Belozoglu empatou para os turcos, antes de o brasileiro Fransérgio dar o triunfo aos bracarenses, aos 89.

Com este resultado, o Sporting segue isolado na liderança, com seis pontos, mais quatro do que o Ludogorets, que venceu em casa o Hoffenheim (2-1). O Basaksehir tem um ponto e o Hoffenheim ainda não pontuou.