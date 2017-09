Actualidade

A Comissão Europeia confirmou hoje ter respondido esta semana a uma queixa de Lisboa sobre os preços dos combustíveis em Portugal, considerando não haver evidência de violação das regras da concorrência.

"Concretamente em Portugal, a mera divergência entre os níveis de preços regionais, nacionais e internacionais não é suficiente por si só para demonstrar que há potenciais comportamentos anticoncorrenciais e justificar que a Comissão [Europeia] inicie uma investigação", segundo um porta-voz do executivo europeu.

A mesma fonte confirmou que Bruxelas "recebeu uma carta do governo português no final de julho sobre os preços dos combustíveis em Portugal e os preços dos combustíveis de referência na UE. Enviámos resposta a essa carta no início desta semana".