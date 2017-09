Actualidade

O Ministério do Interior do Reino Unido concedeu na quinta-feira um montante adicional de 154.000 libras (175.000 euros) para que a polícia continue a investigar o desaparecimento da menina inglesa Madeleine McCann, no Algarve, em 2007.

Os novos fundos vão permitir à polícia metropolitana de Londres alargar até março de 2018 as investigações, que deviam terminar no final deste mês se não fossem alocados mais recursos.

O Governo britânico investiu mais de 11 milhões de libras (12,5 milhões de euros) nas buscas por Madeleine desde 2011, quando as forças de segurança do Reino Unido começaram a colaborar com a polícia portuguesa¬.