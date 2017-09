Alemanha/Eleições

O Presidente dos Estados Unidos felicitou na quinta-feira a chanceler alemã, Angela Merkel, pela vitória nas eleições legislativas de domingo, em que conquistou um quarto mandato.

De acordo com a Casa Branca, os dois líderes falaram na quinta-feira e Donald Trump desejou a Merkel sucesso na formação do novo Governo.

Trump e Merkel discutiram também as atividades do Irão no Médio Oriente, o seu programa de mísseis e o acordo nuclear, que o líder norte-americano criticou no passado, dizendo que foi um dos piores que os Estados Unidos alguma vez negociaram.