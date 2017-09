Actualidade

Pyongyang acusou hoje Washington de mentir sobre o caso de Otto Warmbier, estudante norte-americano que morrer em junho, nos Estados Unidos, após ter passado mais de um ano em coma na Coreia do Norte, onde esteve preso.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano voltou a acusar Washington de mentir sobre o caso, depois de na quinta-feira especialistas forenses não terem conseguido esclarecer as causas da morte de Warmbier, nem terem confirmado se foi torturado na Coreia do Norte, uma hipótese que a família e a Casa Branca defendem.

"O facto de os Estados Unidos utilizarem até um morto para a campanha conspiradora destinada à comunidade internacional para aumentar a pressão sobre a RPDC [República Popular Democrática de Coreia, nome oficial do país] mostra quão vil é a sua hostilidade para connosco", afirmou o Ministério em comunicado.