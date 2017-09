Actualidade

O embaixador do Bangladesh na ONU denunciou, na quinta-feira, a continuação da violência no estado birmanês de Rakhine, ao contrário do que têm afirmado as autoridades da Birmânia.

Masud Bin Momen afirmou, numa reunião aberta do Conselho de Segurança da ONU, que o Bangladesh acolhe presentemente 900 mil membros da "minoria mais perseguida do mundo", os rohingya.

Vinte mil rohingya chegaram na quarta-feira à noite ao Bangladesh, que já recebeu mais de 500 mil desde 25 de agosto.