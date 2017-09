Actualidade

A cantora espanhola Buika, que já gravou com Mariza, atua hoje no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no âmbito da digressão "Para Mí", título do seu mais recente disco, que gravou em espanhol e inglês.

"Para Mí" foi editado este mês e é constituído por cinco temas, em que "o flamenco é o tecido que embrulha a extraordinária voz de Buika", segundo comunicado da promotora.

"Ni Contigo Ni Sin Ti", um dos temas deste novo trabalho, é uma versão de um clássico de Manzanita (1956-2004). O CD inclui ainda "Dios de la Nada", "Para Mí", "Pizzica Di Torchiarollo" e "Hijos de la Luna".