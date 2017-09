Actualidade

Vinte novos membros do Governo timorense, incluindo elementos ligados aos partidos da oposição PLP e CNRT, tomam posse na próxima terça-feira - somando-se aos 12 já em funções - mas o executivo ainda está incompleto.

A lista dos novos membros do Governo, a que a Lusa teve acesso, inclui Mariano Sabino, líder do Partido Democrático (PD) - parceiro da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) na coligação de Governo - que assume a pasta de ministro de Estado e ministro de Recursos Minerais.

Tomam ainda posse o dirigente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) Ágio Pereira, como ministro Adjunto do primeiro-ministro e da Presidência do Conselho de Ministros e José Reis, que ficará como ministro Adjunto do primeiro-ministro para Assuntos de Governação.