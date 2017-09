Actualidade

A polícia do Bangladesh recuperou hoje os cadáveres de quatro crianças, elevando para 20 os mortos devido ao naufrágio na quinta-feira, de uma embarcação com rohingyas.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) indicou que mais de 60 pessoas desapareceram no naufrágio.

"Ao amanhecer recuperámos quatro corpos de crianças que flutuavam perto da costa", disse Kai Kislu, inspetor da polícia do subdistrito de Ukhia, em Cox's Bazar, no sudeste do país.