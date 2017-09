Actualidade

Em Barcelona ou Veneza, os movimentos antiturismo lançados por residentes exasperados ilustram os limites de uma industrialização da viagem que ganhou velocidade, mas que, segundo analistas, arrisca a autodestruição.

Este verão, decorreram ações de protesto em várias cidades espanholas organizadas por grupos de habitantes, denunciando os efeitos prejudiciais do turismo de massa na sua vidas.

Em cidades portuguesas como Lisboa e Porto, apesar de não terem sido visíveis protestos do género, têm sido tomadas medidas para controlar o fluxo de visitantes. Na capital, por exemplo, a câmara municipal anunciou no final de julho a proibição de circulação de autocarros turísticos com mais de nove lugares na Sé e no Castelo de São Jorge, para evitar problemas de ruído e congestionamento de trânsito para os moradores.