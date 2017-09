Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, considerou hoje, em Talin, que foram feitos "bons progressos" nas negociações entre Reino Unido e União Europeia em torno do 'Brexit', designadamente a nível dos direitos dos cidadãos.

"Estou satisfeita por as negociações terem conhecido progressos e estou desejosa de desenvolver uma relação profunda e especial com a União Europeia, que considero que não é só do interesse do Reino Unido, mas também da UE", declarou May, à entrada para uma "cimeira digital" de líderes europeus, na capital da Estónia.

As declarações de May contrastam com aquelas proferidas minutos antes pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que, à entrada para a cimeira, estimou que só por "milagre" é que haverá até final de outubro progressos suficientes nas negociações com o Reino Unido sobre o 'Brexit' que permitam iniciar a discussão sobre a futura relação.