As doenças do aparelho circulatório continuam a ser a principal causa de morte em Portugal, mas esta mortalidade diminuiu 4,1% entre 2011 e 2015, ao contrário dos internamentos por doenças do coração que aumentaram 26%.

De acordo com o relatório do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, que é hoje apresentado, a mortalidade por Doença Isquémica Cardíaca manteve-se alterada, com um agravamento da mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos).

Para os autores do documento, este resultado está "em clara dissonância com os restantes indicadores", pelo que "deverá constituir um sinal de alerta e reforçar a necessidade de manter esta patologia dentro das prioridades de atuação dos diferentes intervenientes assistenciais".