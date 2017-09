Actualidade

O grupo Pinto da Costa & Carriço, detido por dois jovens empresários de Santo Tirso e com investimentos na hotelaria, restauração, 'fitness', saúde/bem-estar, imobiliária e moda, quer duplicar a faturação em 2018 e acelerar o crescimento em 2019.

Em declarações à agência Lusa, Carina Pinto da Costa - que com o companheiro detém e administra o grupo - antecipou uma duplicação do atual volume de negócios no próximo ano, para dois milhões de euros, e uma aceleração do crescimento a partir de 2019, na sequência da entrada em funcionamento do antigo hotel das Termas de Melgaço, em cuja requalificação o grupo vai investir 2,5 milhões de euros.

A requalificação do hotel - construído no século XIX e, atualmente, em ruínas - deverá arrancar ainda este ano e irá transformá-lo numa unidade de quatro estrelas que vai complementar a oferta da estância termal situada nas proximidades e que, desde julho, é explorada pelo grupo Pinto da Costa & Carriço.