O ministro da Cultura enviou uma carta ao presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), na qual sustenta que a solução encontrada pelo Governo para o acervo do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática o vai valorizar.

O ministro Luís Filipe Castro Mendes manifestou esta posição numa carta que enviou na quinta-feira ao presidente da AAP, José Morais Arnaud, na qual responde à missiva que o arqueólogo lhe dirigiu esta semana.

No centro desta troca de correspondência está a situação do valioso acervo do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), que, desde 2010, ocupa um armazém no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), em Loures, e que os arqueólogos consideram estar em risco de destruição.