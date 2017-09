Actualidade

A produção industrial aumentou 10,4% em agosto na comparação com igual mês do ano anterior, e acima do aumento homólogo de 6,9% de julho, avançou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Todos os grandes agrupamentos industriais contribuíram positivamente para a subida do índice de produção industrial, segundo o INE, que destaca os aumentos homólogos do agrupamento de bens intermédios, com uma variação de 10,2% (2,4% no mês anterior), 21,7% no dos bens de investimento (1,6% em julho) e de 15,7% no agrupamento energia (16,9% no mês precedente).

No agrupamento de bens de investimento destacou-se em particular o índice da secção de fabricação de automóveis, que acelerou de forma "muito expressiva", segundo o INE.