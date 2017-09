Actualidade

A economia britânica cresceu 0,3% no segundo trimestre, de abril a junho, face aos primeiros três meses anteriores, graças ao bom rendimento do setor dos serviços, segundo dados revistos hoje divulgados.

Este dado, o terceiro dos três cálculos da agência nacional de estatística britânica (ONS, Office for National Statistics), coincide com o esperado pelos analistas, que tinham antecipado que seria igual ao da primeira estimativa, divulgada em julho.

Em termos homólogos, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 1,5% no segundo trimestre, menos três décimas do que na segunda estimativa divulgada em agosto e abaixo das expectativas do Governo conservador de Theresa May, que prevê um crescimento anual de 2%.