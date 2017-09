Actualidade

A Comissão Europeia apelou hoje ao Parlamento Europeu e ao Conselho da UE para que adotem uma proposta apresentada para atualizar a gestão do espaço aéreo e que pode impedir a entrada de drones em zonas como aeroportos.

A proposta, avançada em dezembro de 2015 pela Comissão Europeia, prevê a criação de um programa de investigação sobre a gestão do tráfico aéreo no céu único europeu (conhecido como Sesar).

O papel do programa Sesar é desenvolver a próxima geração do sistema europeu de gestão do tráfico aéreo e Bruxelas disponibiliza imediatamente meio milhão de euros para financiar a demonstração de serviços de delimitação geográfica para drones