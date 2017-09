Actualidade

A seleção portuguesa de futsal tem como adversárias na fase de grupos do Europeu, que decorrerá no próximo ano na Eslovénia, a Roménia e a Ucrânia, ditou hoje o sorteio realizado em Liubliana.

"São duas seleções que conhecemos muito bem. Jogámos com a Roménia na qualificação, é uma velha conhecida nossa, reforçou-se agora com dois brasileiros, mas conhecemos muito bem, e a Ucrânia é uma equipa que está habituada a estar sempre nos Europeus", reagiu o selecionador Jorge Braz, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

No primeiro jogo do Grupo C, a equipa das 'quinas', treinada por Jorge Braz, defrontará a Roménia, a 31 de janeiro, seguindo-se o jogo com a Ucrânia, a 04 de fevereiro.