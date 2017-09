Autárquicas

O candidato independente à Câmara do Porto, Rui Moreira, fez hoje de manhã um balanço positivo da sua campanha eleitoral, afirmando esperar agora que a população da cidade vá votar no domingo e faça "as suas escolhas livremente".

No último dia de campanha para as eleições autárquicas, Rui Moreira, que se recandidata apoiado pelo CDS-PP e MPT, reafirmou que "normalmente os maus políticos são eleitos por bons eleitores que ficaram em casa no dia das eleições".

Questionado pelos jornalistas se está preocupado com a abstenção, o candidato respondeu: "todos nós temos que estar preocupados".