Actualidade

O secretário de Estado do Emprego considera que a revisão hoje em baixa da taxa de desemprego de julho, para 8,9%, confirma a entrada numa "fase muito diferente" de recuperação do mercado de trabalho baseada na "criação de emprego líquido".

"Estes dados são muito positivos e aprofundam aquela que tem sido a tendência muito sustentada do mercado de emprego no último ano e meio", afirmou Miguel Cabrita, recordando que, se durante alguns anos houve "uma recuperação do mercado de trabalho baseada fundamentalmente na diminuição do desemprego, mas sem conseguir criar emprego líquido", se entrou agora, "claramente, numa fase muito diferente que se baseia na criação de emprego, acrescentando postos de trabalho aqueles que existiam no mercado de trabalho".

O governante reagia, em declarações à agência Lusa, à revisão em baixa de 0,2 pontos percentuais da taxa de desemprego de julho, para 8,9%, hoje feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).