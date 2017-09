OE2017

O ISEG melhorou hoje a previsão de crescimento da economia portuguesa para o intervalo entre 2,6% e 3% este ano, dois pontos acima da projeção anterior.

Na síntese de conjuntura de setembro hoje divulgada, o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) refere que, "atendendo ao desempenho do primeiro semestre, à evolução dos principais agregados da procura no passado recente, ao andamento dos indicadores e às previsões mais positivas para o crescimento da área do euro em 2017, o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] é revisto para um intervalo entre 2,6% e 3%".

Os economistas do ISEG referem que o seu indicador de tendência da atividade global "cresceu fortemente na segunda metade de 2016 e primeiro trimestre de 2017 e, desde então, surge mais estável com ligeiras oscilações", sendo que em julho, o último mês para o qual há dados completos disponíveis, este indicador "subiu ligeiramente, sobretudo impulsionado pelo bom desempenho da produção industrial".