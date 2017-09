Catalunha

O Governo espanhol assegurou hoje em Madrid que os membros do executivo regional da Catalunha e os seus parceiros separatistas serão levados a tribunal para responder pela "muito grave deslealdade institucional" que mostraram.

"Os responsáveis da Generalitat terão [...],sem dúvida, que responder em tribunal", disse o ministro Porta-voz do executivo de Madrid, Inigo Méndez de Vigo, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

O responsável governamental acusou a Generalitat (executivo regional) e os seus parceiros de extrema-esquerda de "deslealdade institucional" e "desobediência constitucional", acrescentando que "só quando for restabelecida a legalidade" se poderá refazer a convivência institucional na Catalunha.