O subintendente Pedro Pinho, responsável pelo policiamento do Sporting-FC Porto, rejeitou hoje constrangimentos na segurança do jogo da I Liga de futebol, apesar de se tratar de uma "situação nova", por coincidir com a realização das eleições autárquicas.

"Estamos atentos a essa situação, para que quem quer exercer o direito de voto o possa fazer. Não será limitador, será uma condicionante, que foi tida em consideração no planeamento da segurança. É uma situação nova", reconheceu Pedro Pinho, subintendente da PSP, em conferência de imprensa.

O responsável pelo policiamento do 'clássico' observou que, apesar de a hora do início do jogo (19:15) ser posterior à do encerramento das urnas de voto (19:00, em Portugal continental e Madeira), a abertura das portas do estádio José Alvalade, em Lisboa, está marcada para as 17:15.