Autárquicas

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou hoje que a campanha autárquica do partido foi "um somatório de muitas campanhas", recusando fazer qualquer balanço.

No último dia de campanha eleitoral, Passos Coelho juntou-se ao candidato do partido à Câmara da Maia, António Silva Tiago, tendo visitado o arranque da obra do novo edifício Sonae, e foi desafiado a dizer o que correu melhor e pior nesta campanha.

"Não vou fazer essa avaliação, a campanha do PSD foi um somatório de muitas campanhas, simplesmente tive oportunidade de me juntar a algumas delas", afirmou.