Actualidade

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje sem um tendência definida no início da sessão, com ganhos nas empresas tecnológicas e perdas no sector industrial e na energia.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial descia 0,11% para 22.356,75 pontos e o Nasdaq subia 0,11% para 6.460,31 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,05% e estava em 2.511,37 pontos.