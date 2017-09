Actualidade

A presidente do CDS-PP atribuiu hoje a descida do desemprego à reforma laboral do anterior Governo, esperando que o primeiro-ministro "tenha a coragem" de a manter, e defendeu que aumentar o IRC pode prejudicar a criação de emprego.

"Felizmente aí, o senhor primeiro-ministro, que eu critico muitas vezes, tem sabido manter a reforma laboral. Espero que o primeiro-ministro tenha a coragem de manter a legislação laboral tal como ela está, porque é ela que está a permitir criar postos de trabalho e reduzir o desemprego", afirmou Assunção Cristas aos jornalistas.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu hoje em baixa de 0,2 pontos percentuais a taxa de desemprego de julho para 8,9%, o valor mais baixo desde novembro de 2008, estimando para agosto a manutenção do mesmo valor.