As despesas dos consumidores nos Estados Unidos registaram um ligeiro aumento de 0,1% em agosto, enquanto os rendimentos aumentaram 0,2% no mesmo período, informou hoje o Departamento do Comércio.

Estes dados representam um abrandamento em relação a julho, quando tanto os rendimentos como os gastos das famílias, que são considerados o verdadeiro motor da economia norte-americana, subiram 0,3%.

Entre abril e junho, as despesas dos consumidores nos Estados Unidos avançaram 3,3%, informou na quinta-feira o Departamento do Comércio, ao publicar a estimativa final da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) nesse período.