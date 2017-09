Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do jogo com o Sporting, da oitava jornada da I Liga de futebol, numa sessão em que o médio André André continuou a ser o único a trabalhar condicionado.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', tal como na quinta-feira, André André treinou em regime condicionado e complementou a preparação com trabalho de ginásio.

Outra ausência a registar na sessão conduzida pelo treinador Sérgio Conceição foi a do defesa Diogo Dalot, que treinou com o plantel do FC Porto B, às ordens de António Folha.