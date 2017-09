Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 0,63% para 5.409,58 pontos, em linha com as bolsas europeias.

Esta foi a sétima sessão consecutiva de ganhos da bolsa de Lisboa e das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 ficaram em terreno positivo, duas recuaram e uma ficou inalterada.

A Pharol liderou as subidas e avançou 4,18% para 0,37 euros.