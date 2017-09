Actualidade

A inspetora da Polícia Judiciária Ana Saltão, acusada de ter matado, em 2012, a avó do marido, foi hoje absolvida pelo Tribunal de Coimbra, na repetição do julgamento.

Ana Saltão era suspeita de ser a autora de mais de dez disparos que mataram Filomena Alves, de 80 anos, numa residência em Coimbra, na tarde de 21 de novembro de 2012, tendo sido acusada pelo Ministério Público de um crime de homicídio qualificado e de um crime de peculato (pelo furto da arma de um colega da PJ do Porto).

O presidente do coletivo de juízes, Miguel Veiga, considerou hoje que o móbil apontado pela acusação - motivações económicas - não é sustentado, nem as circunstâncias do crime apontadas pelo Ministério Público são credíveis, optando pela absolvição de Ana Saltão através do princípio 'in dubio pro reo' (na dúvida, a favor do réu).