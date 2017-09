Autárquicas

O líder do PSD elogiou hoje a obra que Rui Rio deixou na Câmara do Porto, dizendo que "orgulha a todos" no partido, e reafirmou que Álvaro Almeida foi "uma boa escolha" para o combate autárquico nesta cidade.

Numa ação de campanha no centro do Porto ao lado do candidato independente apoiado por PSD e PPM, Passos Coelho foi questionado sobre a menor mobilização desta iniciativa - uma visita à Torre dos Clérigos - comparada com outra, na semana passada, em que Rui Rio esteve ao lado de Álvaro Almeida, mas escusou-se a fazer esse tipo de comparações.

"O doutor Rui Rio foi um grande presidente da Câmara do Porto, exerceu o mandato durante 12 anos, deixou uma obra assinalável, parecer-me-ia natural que ele pudesse ser conhecido por essa sua obra aqui no Porto que nos orgulha a todos no PSD", afirmou Passos.