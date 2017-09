Actualidade

O ministro do Ensino Superior remeteu para a Inspeção-Geral de Educação (IGEC) as conclusões da auditoria pedida às licenciaturas dos dirigentes da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), adiantou hoje o Governo.

Questionado pela Lusa, o Ministério da Administração Interna [MAI] adiantou que "após a auditoria determinada pelo Secretário de Estado da Administração Interna à ANPC, através da Direção Nacional de Auditoria e Fiscalização, sobre a verificação do cumprimento de habilitação com grau de licenciatura por parte de todos os dirigentes e elementos da estrutura operacional da ANPC, e considerando os resultados e as competências neste âmbito, o processo foi enviado pelo MAI ao MCTES [Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]".

O MCTES, também questionado pela Lusa, confirmou que "já enviou para inspeção à IGEC o processo enviado pelo MAI".