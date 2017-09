Actualidade

O regulador da energia estima em 510 milhões de euros o acréscimo pago à EDP pela introdução do regime dos custos para a manutenção do equilíbrio contratual (CMEC), suportado pelos consumidores de eletricidade nos últimos dez anos.

Desde 01 de julho de 2007, o valor pago pelos consumidores de eletricidade ascendeu a cerca de 2,5 mil milhões de euros, em média cerca de 250 milhões de euros por ano, através do pagamento de duas parcelas (uma fixa e outra de acerto), incluídas na tarifa Uso Global do Sistema, quando no regime anterior (CAE - Contratos de Aquisição de Energia) teria custado menos de 2 mil milhões de euros.

Em comunicado, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) considera que a introdução dos CMEC, desde 01 de julho de 2007, "possibilitou a passagem para um quadro menos exigente para os detentores dos centros eletroprodutores do que o regime dos CAE, com um acréscimo de custo acumulado que se estima em cerca de 510 milhões de euros".